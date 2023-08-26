На Украине ни законодательная база, ни государственная система не готовы к большим объемам предоставления медицинской помощи. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявила командир медицинских сил украинских Вооруженных сил Татьяна Остащенко.

«Ни законодательная база, ни сама система не была рассчитана на такие объемы предоставления медицинской помощи. Каждый день сталкиваемся с новыми проблемами», — сказала она.

4 августа Министерство обороны Российской Федерации сообщало, что общие потери Вооруженных сил Украины с начала контрнаступления в течение июня-июля составили более 43 тыс. военных. В оборонном ведомстве отметили, что данный показатель не включает эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых иностранных наемников, а также военных, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием в тыловых районах.

До этого бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор заявлял в интервью YouTube-каналу Jeremy Ryan Slate, что украинская армия потеряла от 300 до 350 тысяч солдат с начала боевых действий.

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