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Канцлер ФРГ сообщил, что не будет делать необдуманных шагов в плане поставок оружия Киеву

Шольц пообещал не совершать необдуманных шагов по поставкам оружия Украине

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Lisi Niesner/Reuters

Все решения Германии по поставкам Вооруженным силам Украины оружия тщательно взвешиваются. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью, которое опубликовано в газете Passauer Neue Presse.

«Я хотел бы заверить всех ваших читателей, что буду продолжать внимательно продумывать каждое решение и никогда не делать ничего необдуманного, какие бы требования ни предъявлялись Германии», — сказал он.

14 августа представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано заявлял, что совокупная помощь Украине от ЕС достигла €20 млрд с февраля 2022 года. По его словам, эта сумма включает в себя «двусторонние поставки оборонительной военной техники отдельными государствами-членами и финансирование из Европейского фонда мира в размере €5,6 млрд».

До этого правительство Германии объявило о новом пакете военной помощи Украине, в который войдут 28 танков Leopard.

26 июля председатель комиссии Совфеда России по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков говорил, что правящая коалиция Германии теряет поддержку внутри государства. Он отмечал, что это связано с продолжением огромных трат немецких властей на поддержку Украины.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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