Вооруженные силы Украины активно применяют кассетные боеприпасы под Купянском в Харьковской области. Об этом рассказал в интервью РИА Новости разведчик Первой гвардейской танковой армии Западного военного округа.

При этом военнослужащий отметил, что наступательных действий на Купянском направлении ВСУ не ведут.

«Предположительно, напротив (на позициях — прим. ред.) стоит тероборона. Недавно отбили позицию, они пытались ее прорвать, бойцы слышали отчетливо польские голоса», — поделился российский разведчик.

По его словам, в настоящее время украинские военнослужащие активно используют кассетные боеприпасы, бьют ими по тем же координатам, что и крупнокалиберная артиллерия и танки.

Собеседник агентства добавил, что в первую очередь гвардейская танковая армия использует артиллерию для ударов по пехоте, укрывшейся в окопах, блиндажах, а также по легкобронированной технике и во время ротации противника.

Также в этот день офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин сообщил, что штурмовые подразделения группировки захватили три опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.