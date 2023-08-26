В США оценили эффективность поставок на Украину истребителей F-16

Обозреватель американского журнала Newsweek Марк Дэвис выразил мнение, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут превзойти российских военных, даже несмотря на поставки Западом истребителей.

По мнению Дэвиса, нет оснований полагать, что «небольшая по сравнению с российской украинская армия в первой половине 2024 года (или когда бы то ни было)» принудит войска РФ к отступлению.

Обозреватель отметил, что скоро на Украину прибудут истребители F-16, однако на обучение украинских летчиков их пилотированию уйдет большая часть года. По его словам, даже если курс подготовки будет пройден успешно, в небе украинских летчиков встретят вторые по размерам Военно-воздушные силы (ВВС) в мире.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что подготовка украинских летчиков на истребителях F-16 займет от шести до восьми месяцев. По ее словам, таким образом первая группа, которая начала обучение в Дании в этом месяце, будет готова к февралю 2024 года.

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер также заявлял, что старт обучения украинских летчиков пилотированию на многофункциональных легких истребителях F-16 запланирован на октябрь, тренировки пройдут на территории США. По его информации, первоначально украинские военные пройдут обучение английскому языку, которое назначено на сентябрь.

Ранее Нидерланды и Дания подтвердили, что США одобрили отправку Украине истребителей F-16.