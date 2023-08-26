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Российские военные заняли три опорных пункта на Купянском направлении

МО: ВС РФ отразили пять контратак и заняли три опорника на Купянском направлении

Офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин сообщил, что штурмовые подразделения группировки захватили три опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении, передает ТАСС.

По его словам, потери противника составили около 40 военнослужащих.

«При этом отражено пять контратак силами до взвода каждая при поддержке бронетехники и состава 43-й, 44-й и 115-й отдельных механизированных и 68-й отдельной егерской бригады», — заявил офицер.

Также он рассказал, что экипажи штурмовой и армейской авиации нанесли 14 ударов по скоплению живой силы ВСУ.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Украина может потерять Харьков и Купянск из-за того, что Вооруженные силы страны не могут держать оборону.

До этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко говорил, что потери ВСУ на Купянском направлении сравнимы с потерями при битве за Артемовск.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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Операция на Украине
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