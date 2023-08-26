Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Освобожденный военный рассказал о вербовке пленных в РДК

Освобожденный военный: РДК пытается вербовать российских пленных перед обменом

Боевики из запрещенного в РФ террористического «Русского добровольческого корпуса» (РДК) пытаются вербовать российских военных, попавших в украинский плен, непосредственно перед началом процедуры обмена. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал освобожденный мобилизованный из Красноярска Виктор Раидин.

Раидина взяли в плен 1 апреля в селе Водяное в Донецкой народной республике (ДНР), а в июне его обменяли по формуле «94 на 95».

По словам военнослужащего, пока российские пленные стояли и ждали, к ним обратился член РДК.

«Это выглядело так наиграно, он телефон взял и на камеру снимает: «Я добровольческий отряд представляю, воюю на стороне Украины против России, и вот предлагаю — не заставляю, а предлагаю — любому из вас пойти со мной, вступить в наши ряды», — сказал военный.

Он также сообщил, что в автобусе среди привезенных на обмен находился пленный, который по каким-то причинам получил привилегированный статус в украинском подвале, который вдруг захотел пойти с бойцом РДК.

«Встал и говорит: «Я хочу», прям наигранно: «Я готов защищать Украину», — заявил Раидин.

Он указал, что этот пленный вышел из автобуса.

«Больше о нем никто ничего не слышал и не видел. Он остался там, на территории Украины. А нас обменяли потом», — добавил Раидин.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге сотрудниками полиции был задержан 25-летний молодой человек с листовками «Русского добровольческого корпуса».

До этого сообщалось, что победитель «Битвы экстрасенсов» задержан по подозрению в участии в РДК. В Москве силовики задержали нескольких человек по подозрению в том, что они вступили в «Русский добровольческий корпус» (РДК). Среди задержанных оказался победитель шоу «Битва экстрасенсов» Дмитрий Волхов (настоящая фамилия — Буриков).

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях