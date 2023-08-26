Освобожденный военный рассказал о вербовке пленных в РДК

Боевики из запрещенного в РФ террористического «Русского добровольческого корпуса» (РДК) пытаются вербовать российских военных, попавших в украинский плен, непосредственно перед началом процедуры обмена. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал освобожденный мобилизованный из Красноярска Виктор Раидин.

Раидина взяли в плен 1 апреля в селе Водяное в Донецкой народной республике (ДНР), а в июне его обменяли по формуле «94 на 95».

По словам военнослужащего, пока российские пленные стояли и ждали, к ним обратился член РДК.

«Это выглядело так наиграно, он телефон взял и на камеру снимает: «Я добровольческий отряд представляю, воюю на стороне Украины против России, и вот предлагаю — не заставляю, а предлагаю — любому из вас пойти со мной, вступить в наши ряды», — сказал военный.

Он также сообщил, что в автобусе среди привезенных на обмен находился пленный, который по каким-то причинам получил привилегированный статус в украинском подвале, который вдруг захотел пойти с бойцом РДК.

«Встал и говорит: «Я хочу», прям наигранно: «Я готов защищать Украину», — заявил Раидин.

Он указал, что этот пленный вышел из автобуса.

«Больше о нем никто ничего не слышал и не видел. Он остался там, на территории Украины. А нас обменяли потом», — добавил Раидин.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге сотрудниками полиции был задержан 25-летний молодой человек с листовками «Русского добровольческого корпуса».

До этого сообщалось, что победитель «Битвы экстрасенсов» задержан по подозрению в участии в РДК. В Москве силовики задержали нескольких человек по подозрению в том, что они вступили в «Русский добровольческий корпус» (РДК). Среди задержанных оказался победитель шоу «Битва экстрасенсов» Дмитрий Волхов (настоящая фамилия — Буриков).

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.