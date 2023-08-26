Минобороны сообщило о предотвращении террористической атаки БПЛА в Москве

Российское Министерство обороны сообщило, что в ночь на 26 августа на подлете к Москве силами систем противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен беспилотник, передает РИА Новости.

«26 августа около 03.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве добавили, что беспилотник был уничтожен над территорией Истринского района Московской области дежурными средствами ПВО.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 26 августа силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

23 августа Собянин заявил, что городские экстренные службы осматривают территорию рядом с бизнес-центром «Москва-Сити» на предмет последствий удара от беспилотника. По его данным, в результате атаки выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажных домах.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.