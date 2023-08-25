Военный эксперт оценил текущую фазу конфликта на Украине

Военный эксперт Роберт Кларк в колонке для The Telegraph заявил, что конфликт на Украине перешел в фазу борьбы на истощение.

По мнению эксперта, Вооруженным силам Украины (ВСУ) может не хватить людей, что будет для них «фатальной» ситуацией. Он добавил, что потенциальные резервы у Москвы больше — около 7 млн солдат против 1,5 млн у Киева.

Он подчеркнул, что у украинской армии может не быть второй попытки прорвать российскую оборону после текущего наступления.

«Это жестокий, но простой расчет: Киеву не хватает мужчин. Добровольцы больше не появляются в количестве, достаточном для поддержания боевой мощи армии: те, кто больше всего желает сражаться, записались в армию ранее», — резюмировал Кларк.

До этого бывший глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США отставной генерал Дэвид Петреус говорил, что наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юге может продлиться еще четыре месяца — всю осень и часть зимы.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал главные ошибки Украины при контрнаступлении.