Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт оценил текущую фазу конфликта на Украине

Telegraph: конфликт на Украине перешел в фазу борьбы на истощение

close
100%
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Военный эксперт Роберт Кларк в колонке для The Telegraph заявил, что конфликт на Украине перешел в фазу борьбы на истощение.

По мнению эксперта, Вооруженным силам Украины (ВСУ) может не хватить людей, что будет для них «фатальной» ситуацией. Он добавил, что потенциальные резервы у Москвы больше — около 7 млн солдат против 1,5 млн у Киева.

Он подчеркнул, что у украинской армии может не быть второй попытки прорвать российскую оборону после текущего наступления.

«Это жестокий, но простой расчет: Киеву не хватает мужчин. Добровольцы больше не появляются в количестве, достаточном для поддержания боевой мощи армии: те, кто больше всего желает сражаться, записались в армию ранее», — резюмировал Кларк.

До этого бывший глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США отставной генерал Дэвид Петреус говорил, что наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юге может продлиться еще четыре месяца — всю осень и часть зимы.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал главные ошибки Украины при контрнаступлении.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях