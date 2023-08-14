В России разработали снайперскую винтовку Корд-338LM

Завод имени Дегтярева (»ЗиД») создал новейшую снайперскую винтовку Корд-338LM в калибре .338 Lapua Magnum. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на начальника конструкторского бюро предприятия Владимира Лёзова.

По его словам, это стрелковое оружие было разработано за два года. Как заявил Лёзов, винтовка прошла опытно-войсковую эксплуатацию российскими спецподразделениями, в том числе в боевых условиях в Сирии и в ходе проведения специальной военной операции (СВО).

«Получены положительные отзывы», — сказал он.

Как отметил начальник конструкторского бюро, в настоящее время «ЗиД» готовится к серийному производству новинки.

Он также указал, что на международном форуме «Армия-2023» был представлен гражданский вариант Корда-338LM.

У винтовки есть крепления — планки Пикатинни, поэтому она может оснащаться любой оптикой, тепловизионными, ночными прицелами, различными глушителями, продолжил Лёзов.

«Также по просьбе бойцов доработали детали эргономики», — добавил он.

Накануне главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев сообщил, что первая массовая партия снайперских винтовок Чукавина (СВЧ) будет поставлена в войска до конца текущего года.

Международный форум «Армия-2023» проходит в период с 14 по 20 августа в подмосковном городе Кубинка. Организатором мероприятия выступает Минобороны РФ.

Ранее российский капитан назвал самые полезные в зоне СВО типы вооружения.