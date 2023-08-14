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В США заявили об отступлении ВСУ из-за обвала фронта под Харьковом

Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВСУ отступают из-под Харькова из-за наступления ВС России

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Alex Babenko/AP

Бывший агент ЦРУ США Ларри Джонсон заявил в интервью журналисту Стивену Гарднеру, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали отступать под Харьковом из-за наступления российских войск.

«Сейчас Россия начала наступление под Харьковом и оказывает серьезное давление на широком фронте. Украина эвакуирует население, а ВСУ отступают», — сказал эксперт.

По его словам, у украинской армии недостаточно оружия и боеприпасов, чтобы сдерживать такой натиск. Джонсон указал, что у ВСУ также нет нужного количества установок контрбатарейной борьбы и систем противоракетной обороны для продолжения боев.

Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Вооруженным силам России осталось пройти считанные километры до города Купянска.

Он также выразил уверенность, что в скором времени линия фронта выровняется для «масштабного наступления на Харьков».

До этого бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что российские войска при необходимости смогут без особых усилий взять Харьков.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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