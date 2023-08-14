Бойца «Азова»* осудили на 25 лет за убийство военнопленного

Верховный суд Донецкой народной республики приговорил к 25 годам колонии строгого режима бойца украинского нацбатальона «Азов» (организация запрещена в России) Андрея Богдана за убийство военнопленного. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры ДНР.

По данным следствия, подсудимый совершил это преступление в марте 2022 года в Мариуполе на одной из наблюдательных позиций. Богдан подошел к остановленной для досмотра легковой машине, в которой сидели один мирный житель и два военнослужащих ДНР, один из которых был ранен. Военных разоружили и задержали. Затем Богдан отвел раненого пленного в здание автозаправочной станции и расстрелял.

Сам Богдан рассказал журналистам, что он раскаивается в содеянном преступлении. По словам мужчины, он совершил его «на эмоциях».

«Это был глупый поступок», — цитирует Богдана РИА Новости.

Он также заявил, что не будет оспаривать приговор и считает его справедливым.

До этого сообщалось, что верховный суд ДНР приговорил к пожизненному сроку бойца «Азова».

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