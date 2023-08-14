Минобороны РФ обеспечило прямые контакты инженеров с бойцами в зоне СВО

Министерство обороны России обеспечило прямые контакты инженеров и главных конструкторов с российскими бойцами, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил заместитель премьер-министра РФ, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на пленарной сессии форума «Армия-2023», передает РИА Новости.

Министр подчеркнул, что полученная из первых рук точная информация позволяет в кратчайшие сроки решать задачи улучшения характеристик, а также повышать степень защиты военнослужащих и боевой техники.

Международный военно-технический форум «Армия-2023» проходит в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

До этого сообщалось, что «Ростех» увеличит производство дронов-камикадзе «Ланцет», используемых в хоне проведения СВО.

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