Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-советник главы Пентагона рассказал о тысячах подготовленных могилах для бойцов ВСУ

Полковник Макгрегор: на Украине выкопали 123 тысячи могил после наступления ВСУ

close
100%
Evgeniy Maloletka/AP

На Украине приготовили более 120 тысяч новых могил для погибших в течение последних месяцев украинских военнослужащих. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.

По его словам, население Украины с февраля прошлого года сократилось до 19-20 млн человек, на поле боя погибли 350-400 тысяч украинских военнослужащих.

Также Макгрегор рассказал о новых снимках с орбиты, на которых проглядываются недавно выкопанные могилы для украинских бойцов, погибших в ходе контрнаступления. Предполагается, что с начала июня погибли около 123 тысяч человек.

Газета New York Times ранее писала, что на Лычаковском кладбище во Львове для того, чтобы освободить место для захоронения убитых украинских военных, стали раскапывать старые безымянные могилы.

24 февраля 2022 года Россия начала военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Контрнаступление Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях