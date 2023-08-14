Экс-советник главы Пентагона рассказал о тысячах подготовленных могилах для бойцов ВСУ

На Украине приготовили более 120 тысяч новых могил для погибших в течение последних месяцев украинских военнослужащих. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.

По его словам, население Украины с февраля прошлого года сократилось до 19-20 млн человек, на поле боя погибли 350-400 тысяч украинских военнослужащих.

Также Макгрегор рассказал о новых снимках с орбиты, на которых проглядываются недавно выкопанные могилы для украинских бойцов, погибших в ходе контрнаступления. Предполагается, что с начала июня погибли около 123 тысяч человек.

Газета New York Times ранее писала, что на Лычаковском кладбище во Львове для того, чтобы освободить место для захоронения убитых украинских военных, стали раскапывать старые безымянные могилы.

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