В Госдуме прокомментировали запрет публикации кадров прилетов ВСУ

Первый заместитель главы конституционного комитета Госдумы Юрий Синельщиков в эфире НСН прокомментировал предложение главы Крыма Сергея Аксенова ужесточить федеральный закон в части ответственности за распространение видеозаписей расположения и работы военных и стратегических объектов, а также результатов террористических атак. По мнению парламентария, в данном случае, необходима совместная работа СМИ и администраций регионов для корректного информирования населения о ЧП, без раскрытия военных секретов.

«Разумеется, есть какие-то секреты относительно эффективности оружия врага, с другой стороны — последствия надо ликвидировать. Тут информация должна быть доступна. Журналисты и администрация должны балансировать в каждом конкретном случае, распространяя информацию, не распространяя секреты», — отметил Синельщиков.

Он добавил, что необходимо разбираться, какую цель преследует та или иная публикация.

12 августа Минобороны РФ сообщило о попытке удара украинской ракеты по Крымскому мосту. До этого глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в районе Керченского пролива сбили две ракеты. Советник главы Крыма Олег Крючков на этом фоне попросил граждан не снимать работу ПВО.

Ранее СК России показал видео с последствиями теракта на Крымском мосту.