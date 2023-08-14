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Атомные подлодки «Ясень» вооружат гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

Рахманов: атомные подлодки «Ясень» вооружат гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

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РИА «Новости»

Многоцелевые атомные подводные лодки типа (АПЛ) «Ясень» проекта 885 (М) оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Об этом сообщил РИА Новости генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Он отметил, что первым российским кораблем, которого вооружили такими ракетами, стал фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».

Рахманов уточнил, что вооружение фрегатов «Цирконами» будет осуществляться в соответствии с планом Министерства обороны России в ходе их строительства и использования.

Сейчас на вооружении атомных подводных лодок типа «Ясень» находятся крылатые ракеты «Калибр», «Оникс» и торпеды типа «Физик».

Многоцелевые атомные подлодки проекта 885М «Ясень-М» являются усовершенствованной версией проекта 885. В составе ВМФ России в настоящее время имеется одна лодка проекта 885 и две — 885М. Еще шесть модернизированных «Ясеней» находятся на стадии строительства.

До этого сообщалось, что госкорпорация «Ростех» увеличит производство дронов-камикадзе «Ланцет», используемых в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее президент Владимир Путин рассказал о будущем армии в России.

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