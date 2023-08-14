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В России сравнили защиту Bradley и БМП-3

В НИИ стали заявили, что Bradley слабее БМП-3 с динамической защитой

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Евгений Биятов/РИА Новости

Заместитель начальника отдела маркетинга АО «НИИ стали» Евгений Чистяков (входит в концерн «Калашников») заявил в интервью ТАСС, что боевая машина пехоты (БМП) Bradley американского производства в серийном варианте гораздо слабее российской БМП-3 с динамической защитой нового поколения.

Он отметил, что по защите БМП-3 с динамической защитой ни в чем не уступает Bradley.

«Bradley в серийном варианте гораздо слабее. Bradley не защищена от гранаты, а эта машина будет защищена в том числе от кумулятивной гранаты», — пояснил Чистяков.

Директор по ВЭД и гражданской продукции АО «НИИ стали» Руслан Дышеков сообщил, что в текущем году навесной комплекс динамической защиты поставят в войска для БМП-3.

«До конца года в таком обличии БМП-3 будет исполнена, она будет выполнять свои функции по назначению», — сказал он.

По его словам, комплекс значительно повышает защищенность машины.

«Этот комплекс всеракурсный, позволяет защитить машину со всех ракурсов от всех существующих моноблочных РПГ и ПТУР с бронепробитием до 500 мм. Также комплекс несет в себе такую функцию, как защита от стрелкового оружия», — добавил Дышеков.

До этого сообщалось, что БМП-3Ф, предназначенный для подразделений морской пехоты, будет модернизирован на основе опыта специальной военной операции.

Ранее российских военных инженеров Центрального военного округа (ЦВО) наградили за уничтожение американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley.

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