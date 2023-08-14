Украинский генерал признал сложность противодействия российским БПЛА над Киевом

Украинским военным очень трудно ликвидировать российские беспилотники, которые наносят удары по целям в Киеве. Об этом в интервью для «РБК-Украина» рассказал командующий Объединенными силами Украины генерал Сергей Наев.

Эксперт признал, что мобильные огневые группы не могут своевременно нейтрализовать дроны. Причина тому — неспособность бойцов ВСУ точно спрогнозировать маршрут БПЛА, которые появляются в небе над столицей.

«Их обнаружение в последнее время осуществляется в основном акустически (по звуку двигателя), и определить направление их полета в ночное время довольно сложно», — пояснил Наев.

Он добавил, что очень сложно сбивать беспилотники в темное время суток, не имея возможности их увидеть и не зная их местоположения. Тем не менее украинские солдаты «пытаются справиться» с выполнением этой задачи, подытожил командующий.

В то же время Наев не исключил, что в скором времени Вооруженные силы РФ могут начать наступление на Киев. И хотя в настоящее время эта теория «не подкреплена силами и средствами», руководство страны принимает меры для усиления обороны города.

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