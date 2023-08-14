Захар Прилепин получил повышение

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин получил звание подполковника Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его пресс-секретаря Елизавету Кондакову.

«В связи с назначением заместителем командира полка особого назначения «Оплот» по военно-политической работе Захару Прилепину присвоено звание подполковника Росгвардии», — пояснила пресс-секретарь.

Также в пресс-службе привели слова самого Прилепина, который заявил, что новое звание для него честь и огромное задание.

«Благодарим за доверие руководство Росгвардии и президента, наделившего наши росгвардейские полки новыми полномочиями и тяжелым вооружением», — добавил он.

1 августа Прилепин сообщал о назначении заместителем командира полка Росгвардии «Оплот». Он добавил, что горд оказанным ему доверием.

6 мая 2023 года произошел взрыв в машине, в которой Прилепин ехал с Александром Шубиным в Нижегородской области. Писателя госпитализировали, ему провели несколько операций. Сотрудники полиции задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля. Следственный комитет РФ квалифицировал произошедшее как теракт.

Ранее на Украине предложили наградить причастных к теракту на Крымском мосту.