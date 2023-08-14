В Лондоне заявили, что ВМС сопроводили за два года свыше 100 военных кораблей РФ

Заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что за два года британские военно-морские силы сопроводили свыше сотни российских боевых кораблей. Об этом сообщает газета Daily Express.

По словам Голди, королевские военно-морские силы в 2021 году осуществили в морской зоне Великобритании сопровождение 66 российских военных кораблей. В прошлом году был сопровожден 41 российский военный корабль. За этот период, заявила Голди, было обнаружено и отслежено несколько российских подводных лодок, которые якобы намеревались проникнуть в «чувствительные воды» Великобритании.

Ранее сообщалось, что в Великобритании около тысячи украинских военных завершили курс подготовки к операциям по высадке морского десанта. В общей сложности подготовка заняла шесть месяцев. Каждая учебная группа прошла пятинедельную программу обучения, развив в том числе навыки ближнего боя.

Кроме того, британские инструкторы из Королевской морской пехоты и армии обучали солдат Вооруженных сил Украины десантным операциям на надувных лодках, а также применению противотанковых ракетных комплексов NLAW, переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и других вооружений.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.