На Украине рассказали, кто нужен Западу на посту главы минобороны страны

masher.berlinska/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/Global Look Press

Запад хочет видеть во главе министерства обороны Украины женщину, сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Сообщается, что текущего министра обороны Алексея Резникова могут отправить в отставку и назначить на пост посла в Великобритании и США, а на его место могут поставить вице-премьер-министра Александра Кубракова или министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.

«По слухам, которые курсируют в политических кругах, западные партнеры якобы хотят видеть во главе Минобороны женщину. Возможные кандидаты: волонтер Мария Берлинская, вице-премьер Ирина Верещук, директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк», — пишет издание.

Отмечается, что Резников является ставленником главы администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака и уже сохранил пост министра, несмотря на слухи о своей отставке.

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