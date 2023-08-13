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Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА при попытке совершить атаку на РФ

МО РФ: средства ПВО уничтожили БПЛА в Белгородской области

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Евгений Биятов/РИА Новости

Минобороны России сообщило об уничтожении беспилотника при попытке совершить атаку на Белгородскую область, передает ТАСС.

Как утверждает министерство, российская ПВО уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе в пятницу системой противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, за сутки Украина выпустила семь боеприпасов по населенным пунктам области. Гладков отметил, что пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

Гладков уточнил, что еще один дрон сбили недалеко от населенного пункта Батрацкая Дача в Шебекинском городском округе. Также по хутору Панков украинские войска выпустили три минометных снаряда, по населенному пункту Терезовка — два артиллерийских.

10 августа Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе сбили беспилотник.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.

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