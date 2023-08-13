Версия увеличенной дальности появилась у ракеты ПТРК «Хризантема»

Конструкторское бюро машиностроения разработало снаряд увеличенной дальности для противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Хризантема». Об этом сообщили в Telegram-канале холдинга «Высокоточные комплексы».

«Конструкторское бюро машиностроения Высокоточки продолжает работу над модернизацией комплекса «Хризантема»», — уточнили в холдинге.

Ракета повышенной дальности рассчитана, в первую очередь, для применения с боевых вертолетов. Дальность управляемого полета снаряда разработчики увеличили до 10 километров. Но на габариты ракеты это никак не повлияло, они полностью сохранены.

Снаряд может поражать танки и другую бронетехнику, а также здания, фортификационные объекты и малотоннажные цели. Обновленную ракету представят на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023».

В начале 2021 года стало известно, что современные ПТРК «Хризантема-С» поступят на вооружение Таманской дивизии Западного военного округа (ЗВО).

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