Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Версия увеличенной дальности появилась у ракеты ПТРК «Хризантема»

Холдинг «Высокоточные комплексы» увеличил дальность ракеты ПТРК «Хризантема»

close
100%
Виталий Невар/РИА Новости

Конструкторское бюро машиностроения разработало снаряд увеличенной дальности для противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Хризантема». Об этом сообщили в Telegram-канале холдинга «Высокоточные комплексы».

«Конструкторское бюро машиностроения Высокоточки продолжает работу над модернизацией комплекса «Хризантема»», — уточнили в холдинге.

Ракета повышенной дальности рассчитана, в первую очередь, для применения с боевых вертолетов. Дальность управляемого полета снаряда разработчики увеличили до 10 километров. Но на габариты ракеты это никак не повлияло, они полностью сохранены.

Снаряд может поражать танки и другую бронетехнику, а также здания, фортификационные объекты и малотоннажные цели. Обновленную ракету представят на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023».

В начале 2021 года стало известно, что современные ПТРК «Хризантема-С» поступят на вооружение Таманской дивизии Западного военного округа (ЗВО).

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях