«Калашников» впервые показал автомат АК-19 нового образца

Концерн «Калашников» впервые показал на «Армии-2023» автомат АК-19 нового образца, передает ТАСС.

Автомат был разработан на базе 5,45-миллиметрового автомата АК-12. Это индивидуальное стрелковое оружие, использующее патрон натовского калибра 5,56 мм.

Модель отличается от предыдущих поколений продуманной эргономикой, адаптацией к всесуточному применению и повышенной точностью стрельбы.

Ранее гендиректор концерна «Калашников» Владимир Лепин заявил, что боевая экипировка российского солдата нового поколения получит систему управления огнем. Об этом он сообщил журналистам.

В систему будут интегрированы различные типы оружия и оптические приборы.

По словам Лепина, сегодня «Калашников» совместно с рядом предприятий заканчивает проработку технических решений по созданию перспективной системы поражения для экипировки третьего поколения.

В пресс-службе концерна «Калашников» заявили, что общий план производства компании за прошедшие два года увеличился на 60%, при этом за первые шесть месяцев 2023 года гособоронзаказ выполнен на 100%.

Ранее президент Владимир Путин рассказал о будущем армии в России.