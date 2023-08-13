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В Совфеде заявили, что ВСУ атаковали Крымский мост «от бессилия»

Сенатор Джабаров: ВСУ атаковали Крымский мост «от бессилия»

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал новую попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар по Крымскому мосту.

«Я так понял, что это обычные ракеты С-200, которые являются зенитными, просто их переделали под ударные. Тем не менее, я думаю, что мы и так очень активно работаем, наносим карающие удары», — сказал сенатор.

Он назвал «эти укусы» опасными и неприятными.

«Я думаю, что украинцы делают это от бессилия. Надо додавливать врага, добиваться в соответствии с теми задачами, которые поставил верховный главнокомандующий», — добавил Джабаров.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не оставит без ответа новую попытку атаки на Крымский мост.

12 августа Минобороны РФ сообщило о попытке удара украинской ракеты по Крымскому мосту. До этого глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в районе Керченского пролива сбили две ракеты.

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Находящихся на объекте и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Позднее Минобороны РФ заявило, что ВСУ попытались атаковать Крымский мост переделанной ракетой С-200.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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Атаки на Крымский мост
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