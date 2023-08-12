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В Бундесвере рассказали, с чем связаны проблемы украинского контрнаступления

ВС ФРГ: проблемы контрнаступления ВСУ связаны с тактикой малых групп

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Libkos/AP

Тактика ведения боевых действий малыми группами приводит к тому, что украинские войска в ходе контрнаступления не могут в полной мере реализовать полную ударную мощь бригад, прошедших подготовку в Германии. Об этом сообщает газета Bild am Sonntag, ссылаясь на внутренний документ Вооруженных сил ФРГ.

«Отдельные подразделения в некоторых случаях разделены на настолько малочисленные группы, что несмотря на то, что каждое подразделение что-то делает, совместное ведение боевых действий невозможно», — сказано в документе.

Отмечается, что из-за этого у Вооруженных сил Украины нет возможности перехватить инициативу, благодаря чему можно было бы добиться в том числе огневого превосходства.

Кроме того, газета пишет, что нерешительные поставки Украине вооружения Запада, возможно, также сыграют большую роль в отсутствии успеха украинских войск.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что контрнаступление украинских Вооруженных сил идет медленно, в частности, из-за мощной обороны России.

До этого советник главы Министерства обороны Украины Юрий Сак говорил, что ВСУ были вынуждены изменить тактику контрнаступления, из-за чего его сроки увеличиваются.

24 февраля 2022 года Россия начала военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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Контрнаступление Украины
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