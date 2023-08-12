Губернатор Калужской области сообщил о сбитом беспилотнике в регионе

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил в своем Telegram-канале, что система противовоздушной обороны, которая работала в регионе всю ночь, сбила в Дзержинском районе беспилотный летательный аппарат.

«Последствий для людей и инфраструктуры нет», — добавил он.

Утром 12 августа в Министерстве обороны России сообщили, что в ночь на 12 августа Вооруженные силы Российской Федерации пресекли попытку украинской армии атаковать Крым с использованием 20 беспилотников.

Согласно информации российского оборонного ведомства, украинские военные целились по объектам на территории Крымского полуострова. Отмечается, что 14 дронов подсекли средствами ПВО, а другие шесть были подавлены с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что столичная система ПВО ликвидировала украинский беспилотный летательный аппарат в районе Карамышевской набережной.

Ранее Минобороны сообщало, что ВС РФ сбили за сутки 16 дронов ВСУ.