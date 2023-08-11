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Военный эксперт объяснил, почему для ВС РФ важен контроль над Купянском

Эксперт Бартош: Купянск является важным пунктом для продвижения ВС РФ к Харькову

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Таисия Лисковец/РИА Новости

Купянск является ключевым пунктом для продвижения Вооруженных сил России на Харьков. Об этом в беседе с NEWS.ru завил член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош. По его словам, этот город — важный транспортный узел.

«Неслучайно наши войска прикладывают столько усилий. Это не просто город, а узел коммуникаций. Через него проходят не только автомобильные дороги, но и несколько железнодорожных веток», — объяснил Бартош.

Накануне глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российским войскам осталось пройти считаные километры до Купянска.

В Министерстве обороны России также сообщили, что на Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» при поддержке авиации и артиллерии продолжили наступательные действия на широком фронте и улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области.

Кроме того, в российском военном ведомстве уточнили, что в ходе боев на данном направлении ВСУ потеряли более 165-ти военнослужащих, а также две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходную гаубицу «Krab» польского производства и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Ранее власти Украины объявили обязательную эвакуацию в Купянском районе.

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