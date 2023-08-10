Власти Харьковской области сообщили о продвижении ВС России в регионе

Вооруженным силам России осталось пройти считанные километры до города Купянска Харьковской области. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев в эфире телепередачи «Соловьев Live» на Первом канале.

Он также выразил уверенность, что в скором времени линия фронта выровняется для «масштабного наступления на Харьков».

Ранее Ганчев заявлял, что Вооруженные силы Украины готовятся оборонять город Купянск и другие населенные пункты Харьковской области.

До этого он объявил, что российская армия взяла пять населенных пунктов в Харьковской области.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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