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Власти Харьковской области сообщили о продвижении ВС России в регионе

Глава Харьковской ВГА Ганчев: силам РФ осталось несколько километров до Купянска

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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженным силам России осталось пройти считанные километры до города Купянска Харьковской области. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев в эфире телепередачи «Соловьев Live» на Первом канале.

Он также выразил уверенность, что в скором времени линия фронта выровняется для «масштабного наступления на Харьков».

Ранее Ганчев заявлял, что Вооруженные силы Украины готовятся оборонять город Купянск и другие населенные пункты Харьковской области.

До этого он объявил, что российская армия взяла пять населенных пунктов в Харьковской области.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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Операция на Украине
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