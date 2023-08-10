Командования Украины и США провели переговоры

Представители военно-политического руководства Украины и США провели переговоры, посвященные ситуации на фронте и оборонному сотрудничеству. Об этом сообщил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Встреча прошла по поручению украинского лидера Владимира Зеленского в формате видеоконференции, рассказал Ермак.

Со стороны Украины в нем приняли участие Андрей Ермак, его заместитель Роман Машовец, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников , начальник ГУР Кирилл Буданов и другие. От США в переговорах участвовали советник президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, уточнил руководитель офиса украинского президента.

По его словам, Залужный ознакомил американскую сторону с текущей ситуацией на фронте, отдельно было уделено внимание наступательным действиям Вооруженных сил Украины на важных участках, а также ключевым потребностям сил обороны и необходимости усиления защиты украинских городов и инфраструктуры.

Он добавил, что представители американской стороны заверили, что поддержка Украины со стороны США продлится столько, сколько потребуется.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США и Украина «агрессивно занимаются» выработкой гарантий безопасности для Киева, сроки новых контактов по этой теме согласованы.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.