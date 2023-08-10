На Украине признали, что спецназ «Шаман» работает на территории России

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что батальон «Шаман», являющийся подразделением спецназа ГУР, проводит диверсии на территории России.

Ранее газета Times написала, что бойцы батальона с прошлого года совершают диверсионные атаки на российские инфраструктурные объекты, а теперь нацелены на убийство старших офицеров Вооруженных сил России.

«То, что спецподразделения ГУР МО работают эффективно, и не только на линии фронта, но и за линией фронта, это так, это не новость», — сказал Юсов в эфире телемарафона.

Он также не отрицал информацию о том, что батальон планирует убийство российских генералов.

На этой неделе советник главы Министерства обороны Украины Юрий Сак заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) были вынуждены изменить тактику контрнаступления, из-за чего его сроки увеличиваются. Он назвал ситуацию на линии соприкосновения тяжелой.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.