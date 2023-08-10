Венгерский военный эксперт рассказал, что линию обороны РФ прорвать нельзя

Венгерский военный эксперт, глава попечительского совета фонда «Защищенное общество» Ласло Фельди заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут прорвать российскую оборону. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Фельди, российская сторона выстроила серьезную оборонительную систему, которую нельзя прорвать силами Киева.

«Эту территорию заняла Россия, там выстроили очень серьезную систему обороны, которую нельзя прорвать, хотя и пытаются», — пояснил эксперт.

Он добавил, что «мирный план Зеленского» — это «нонсенс», и его не стоит даже обсуждать. Фельди полагает, что Украине едва ли удастся вернуть занятые Россией территории.

До этого советник главы Министерства обороны Украины Юрий Сак говорил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) были вынуждены изменить тактику контрнаступления, из-за чего его сроки увеличиваются.

Советник отметил, что никто не прогнозирует конкретные сроки операций в рамках контрнаступления.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.