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ВМС Украины объявили временные коридоры в Черном море для торговых судов

ВМС Украины открыли временные коридоры для торговых судов в Черном море

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Emrah Gurel/AP

Военно-морские силы Украины сообщили, что объявлены временные коридоры для гражданских судов, которые идут в украинские порты на Черном море или из них. Об этом говорится в заявлении военного ведомства, опубликованного на его странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Согласно приказу навигационного донесения ВМС ВС Украины №6 от 08.08.2023 были объявлены новые временные маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины», — говорится в сообщении.

В ВМС отметили, что на протяжении всех маршрутов сохраняется военная угроза и минная опасность.

Эти маршруты будут использованы для выхода гражданских судов в украинские порты Черноморск, Одесса и Южный, подчеркнули в украинских ВМС и добавили, что пройти их смогут суда, официально подтверждающие готовность к плаванию в нынешних условиях.

7 августа президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания с министрами дал ряд поручений по возобновлению работы зернового коридора.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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