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Силовики раскрыли коррупционный сговор по закупке комплексов разминирования

Хинштейн заявил, что силовики раскрыли коррупционную схему по закупке саперного снаряжения

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Депутат Государственной думы Хинштейн в своем Telegram-канале заявил, что ФСБ совместно с Росгвардией раскрыли коррупционную схему по закупке комплексов разминирования.

«Установлено, что при закупке мобильных комплексов разминирования «Аракс» — должностные лица Росгвардии вступили в сговор с поставщиками (ООО «Комплексные системы). В результате — комплексы были закуплены по заведомо завышенной цене. Ущерб бюджету составил ₽227 млн», — пишет Хинштейн.

По данным Хинштейна, по делу были арестованы бывший зам. начальника Департамента реализации госпрограмм Ярослав Наконечный, начальник отдела ДГП
Игорь Елисеев, а также гендиректор ООО «Комплексные системы» Олег Чекрышев и несколько других фигурантов.

Ранее в Китае бывшего главу комитета Коммунистической партии города Ханчжоу Чжоу Цзянъюна приговорили к казни.

Следствию удалось доказать участие чиновника в коррупционных схемах. По данным источника, он получал деньги от организаций и частных лиц. Взамен Чжоу Цзянъюн помогал решать земельные вопросы и содействовал в оформлении строительных проектов.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп назвал нынешнего главу страны Джо Байдена «самым коррумпированным» среди всех лидеров Белого дома.

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