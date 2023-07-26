Командир Путник назвал приоритетное средство поражения, которое используют ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) часто используют дроны-камикадзе в качестве средств поражения, потому что у них низкая стоимость. Об этом RT рассказал командир с позывным Путник.

«Противники очень много завезли дронов-камикадзе. Для них это является одним из приоритетных средств поражения. Они дешевые, и они [украинские военные] сразу пытаются танк поразить ими», — отметил военный.

По его словам, российская армия в основном ведет стрельбу с закрытых огневых позиций, потому что украинская сторона использует такое большое количество дронов.

12 июля обозреватель Майя Карлин отмечала, что российская армия подавляет наступление ВСУ с помощью смертоносных дронов-камикадзе. По словам Карлин, российские беспилотники являются одним из самых современных видов оружия, которое используется для ликвидации украинской военной инфраструктуры и живой силы.

Накануне политолог и эксперт по БПЛА Алексей Чадаев оценил работу мини-беспилотников Black Hornet, которые США планируют поставить Украине. По его словам, они могут быть эффективны только при их массовом использовании. Чадаев уточнил, что в России уже началось изучение образцов Black Hornet и разработка способов борьбы с ними.

Ранее военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов оценил работу московских систем ПВО в борьбе с дронами.