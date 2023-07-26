ФСБ рассекретила документ о химическом оружии нацистской Германии

Нацистская Германия намеревалась летом 1943 года применить против советских войск химическое оружие. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на рассекреченный документ из архива ФСБ.

24 июня 1943 года четвертое управление Народного комиссариата государственной безопасности СССР, проводившее зафронтовую работу и возглавляемое легендарным Павлом Судоплатовым, направило главе наркомата Всеволоду Меркулову специальное сообщение от оперативной группы, находившейся на территории Белоруссии, о переброске немецкой техники из Минска в сторону Гомеля.

В документе говорилось, что в этом направлении проследовал один железнодорожный эшелон с отравляющими веществами, имеющими запах яблок. Подобный же запах характерен для таких боевых отравляющих веществ, как фосген и зарин.

При этом агентство напомнило, что экс-министр вооружения и военного производства нацистской Германии Альберт Шпеер на Нюрнбергском процессе рассказал о том, что Адольф Гитлер планировал применить во время боевых действий зарин.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Германии, отказывая жителям блокадного Ленинграда нееврейского происхождения в выплатах компенсаций, погружаются в новую пучину националистической преисподней.

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