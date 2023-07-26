Politico: США и НАТО так и не согласовали план обучения украинских летчиков на F-16

Вашингтону и его европейским союзникам пока так и не удалось согласовать планы обучения украинских летчиков пилотированию боевых самолетов F-16, которые Запад собирается передать Киеву. Об этом, ссылаясь на неназванных чиновников, сообщила американская газета Politico.

По информации, полученной изданием, одним из обсуждаемых предложений является отправка украинских летчиков в США для прохождения обучения в подразделение военно-воздушных сил Национальной гвардии, расположенном в Тусоне, штат Аризона. Однако, по словам источников газеты, эта идея не нашла никакой поддержки.

Другой план предполагает отправку американских военных летчиков в Европу, где они будут обучать украинских пилотов. Но и это решение до сих пор не утверждено.

Один из источников Politico сообщил, что в настоящий момент продолжается работа для определения наиболее практичного способа реализации плана обучения украинских пилотов.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сможет запустить защищенный коридор для экспорта зерна, когда получит американские истребители F-16.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук оценил шансы ВСУ после передачи истребителей F-16, сообщили «Известия».