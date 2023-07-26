В Белом доме отмежевались от раненного на Украине Тревора Рида

В Белом доме заявили, что Тревор Рид, раненный в результате взрыва мины, не действовал на Украине от имени Соединенных Штатов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Как я уже говорила, мы чрезвычайно настойчиво призывали наших сограждан воздержаться от поездок на Украину, в том числе для участия в боевых действиях в этой стране», — заявила Жан-Пьер.

Она отметила, что Рид не участвовал в боевых действиях от имени правительства Соединенных Штатов.

Ранее заместитель главы пресс-службы Госдепа Соединенных Штатов Ведант Пател во время брифинга подтвердил, что бывший морской пехотинец США Тревор Рид, который отбывал срок в российской тюрьме и был освобожден по обмену пленными, получил ранение во время боев на Украине.

С Украины его эвакуировала некоммерческая организация и теперь раненый лечится в Германии, куда его вывезли по его требованию.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.