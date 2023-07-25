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В Турции сконструировали «умную» подводную мину большого радиуса действия

Первая в мире «умная» подводная мина создана в Турции

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Star.com

В Турции сконструировали первую в мире «умную» подводную мину большого радиуса действия (UCA). Об этом сообщает местная газета Star.

Согласно информации издания, взрывное устройство может сбрасываться с дальних высот с истребителей F-16 и беспилотников Akinci и Aksungur, что делает его неуязвимым для ряда средств противовоздушной обороны (ПВО).

По словам разработчиков и инженеров мины, главная цель проекта заключается в превращении авиационной бомбы MK-84 в наступательные морские мины. В этих целях конструкторы добавили в UCA комплект крылатого наведения, интеллектуальную «начинку» для выявления целей и минно-пусковое устройство. Помимо того, мина снабжена мощными аэродинамическими характеристиками, которые позволяют самолетам и беспилотникам дистанционно устанавливать мины на выходах из военно-морских баз противника и на транзитных путях, без риска попасть под обстрел.

До этого военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок сообщал, что ВСУ понесли большие потери на юге Украины из-за пропущенных противотанковых мин.

Ранее комбайнер наехал на мину «Лепесток» в Белгородской области.

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