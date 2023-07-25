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Эксперт по БПЛА оценил эффективность дронов Black Hornet, которые США поставят Украине

Эксперт по БПЛА Чадаев: дроны Black Hornet, которые США поставят Украине, эффективны только при массовом использовании

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Bob Edme/AP

Мини-беспилотники Black Hornet, которые США планируют поставить Украине, могут быть эффективны только при их массовом использовании. Об этом в беседе с НСН сказал политолог и эксперт по БПЛА Алексей Чадаев.

«Они эффективны при условии, когда их тысячи. Когда их мало, они погоды не делают. 300 комплектов — это ни о чем. Это 300 человек, вооруженных индивидуальным летающим биноклем, способным смотреть не только прямо, но и криво», — пояснил эксперт.

Чадаев уточнил, что в России уже началось изучение образцов Black Hornet, а также разрабатываются способы борьбы с ними.

«Эти беспилотники не очень далеко летают от пилота, так что нет особого смысла ни в каком РЭБ», — заключил политолог.

Утром 25 июля агентство Associated Press со ссылкой на анонимного чиновника сообщило, что США намерены отправить дополнительную военную помощь Украине на сумму до $400 млн. По его данным, в рамках этого пакета помощи будут предоставлены боеприпасы для систем противовоздушной обороны, а также наблюдательные дроны Hornet.

Ранее бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что Европа должна заплатить Украине $100 млрд.

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