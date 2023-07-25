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Военкор Сладков рассказал, чем обернется попытка форсировать Днепр для ВСУ

Военкор Сладков: ВСУ понесут большие потери, если попытаются форсировать Днепр

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Sofiia Gatilova/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесут большие потери в случае попытки форсировать Днепр, потому что любые скопления транспорта и личного состава Украины станут целью российской авиации. Об этом в беседе с НСН сказал военкор Александр Сладков.

«Форсирование Днепра возможно, но мы ко всему готовы. <...> Большие потери противник несет при организации ротации, когда накапливаются для смены силы, в момент перегруппировок. Это самый опасный элемент маневров в тылу. Если решились они, мы ждем. Левый берег Днепра — у нас там силы, которые готовы отражать атаки. Днепр наполнен водой, его пешком не перейдешь, берега заминированы», — отметил Сладков.

Утром 25 июля глава администрации Снигиревского района Юрий Барбашов сообщил, что ВСУ в Снигиревке накапливают силы, чтобы совершить штурм реки Днепр. По его словам, все полученные сведения уже переданы руководству российской армии. Он также добавил, что Снигиревка превращается в пункт сбора, координации и организации штаба для группировки войск.

Ранее в Херсонской области заявили, что ВСУ боятся форсировать Днепр.

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