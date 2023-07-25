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Подлежащим призыву гражданам запретят покидать Россию

Подлежащим призыву гражданам запретят покидать РФ со дня размещения повестки в реестре

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Кирилл Брага/РИА Новости

Подлежащим призыву гражданам запретят покидать Россию со дня размещения в отношении них повестки в реестре врученных повесток. Об этом свидетельствуют поправки к законопроекту о призыве в армию, передает ТАСС.

Корректировки будут внесены в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

В настоящее время россияне, подлежащие призыву на военную службу и получившие повестку военного комиссариата, не могут выезжать за границу с того момента, как они получили повестку в руки.

Нововведения уточняют, что выезд таких граждан за пределы Российской Федерации запрещается с момента, когда такая повестка будет размещена в соответствующем реестре.

Также ранее стало известно, что призывной возраст в России с 1 января 2024 года составит 18–30 лет без переходного периода.

Кроме того, срочникам разрешат заключать контракты в период мобилизации и при военном положении.

Ранее президент Владимир Путин рассказал о будущем армии в России.

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