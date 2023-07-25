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Украина пригрозила новыми ударами по Крымскому мосту

Министр обороны Украины Резников: Киев продолжит наносить удары по Крыму и мосту

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Daniel Cole/AP

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью CNN, что Киев продолжит наносить удары по Крыму и Крымскому мосту, чтобы снизить обороноспособность российской армии.

Резников отметил, что разрушение логистических линий — «нормальная тактика» в ходе конфликта.

По его словам, разрушение моста должно помешать перевозке боеприпасов, топлива и продовольствия для российских войск.

Также министр не исключил, что Вооруженные силы Украины усилят атаки на Черноморский флот России.

В ночь на 17 июля несколько украинских боевых беспилотников атаковали Крымский мост. В результате этого погибли двое взрослых, девочка-подросток попала в больницу с ранениями. Национальный антитеррористический комитет России назвал произошедшее террористической атакой.

Спустя несколько дней, выступая на Аспеновском форуме по безопасности, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крымский мост для Киева является целью, которая должна быть нейтрализована.

Ранее на Украине предложили наградить причастных к теракту на Крымском мосту.

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Атака на Крымский мост
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