По информации начальника пресс-центра группировки войск «Восток» подполковника Олега Чехова, российский рядовой, участвуя в бою в районе Времевского выступа, сумел лично обнаружить и уничтожить более десятка украинских военных. Чехов отметил мужество и героизм солдат этой группировки при выполнении боевых задач. Об этом пишет РИА Новости.

Начальник пресс-центра рассказал, что в ходе контрнаступления украинских войск на Запорожском направлении рядовой Артем Березин, стрелок мотострелкового взвода мотострелкового полка группировки, выполнял задачи по поражению противника. В одной из атак ВСУ в районе Времевского выступа, Березин, находясь на оборонительном рубеже, сумел лично обнаружить и уничтожить свыше десятка противников.

Чехов подчеркнул, что благодаря профессионализму и самоотверженности мотострелков, а также лично рядового Березина, атака противника была отражена, и российские войска продолжают удерживать свои позиции.

Кроме того, на Южно-Донецком направлении артиллерийские подразделения группировки войск «Восток» уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и минометный расчет в районе Ровнополя, а также пикап в Сторожевом. Армейская авиация нанесла удары по местам скопления противника в Старомайорском.

Чехов также сообщил, что на Запорожском направлении артиллерия пресекла деятельность разведгруппы противника в районе Чаривного, где противник понес потери и отступил. Расчеты самоходных минометов ликвидировали склад боеприпасов в Каменском, а гаубичная артиллерия уничтожила станцию РЭБ ВСУ в Новоданиловке. Армейская авиация также ликвидировала БМП и противников в этом районе. Дроны «Лелека» и «Валькирия» были сбиты ПВО.

Чехов подчеркнул, что продолжается активное противодействие противнику на различных направлениях, и российские войска успешно выполняют свои задачи.

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