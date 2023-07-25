В случае неудачи украинского контрнаступления Киев может столкнуться с уменьшением финансовой и военной помощи со стороны Запада, сообщает польская газета Rzeczpospolita.

В статье говорится, что западные союзники недовольны ходом контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), так как оно не соответствует их ожиданиям. Украинской армии, несмотря на переданную Киеву военную технику, не удалось добиться успеха. Обучение украинских солдат по стандартам НАТО тоже не принесло особого результата.

На Украине знают, отмечает газета, что западные союзники ожидают от ВСУ быстрых и решительных побед. В материале подчеркивается, что ни терпение, ни военная техника не являются бесконечными ресурсами на Западе. Поэтому, в случае прихода в США и Европе к власти новых лидеров, поддержка Киева может быть сокращена.

Ранее бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинский президент Владимир Зеленский находится в состоянии ярости из-за больших потерь и низкого боевого духа в Вооруженных силах Украины.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.