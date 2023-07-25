Макгрегор заявил, что Зеленский из-за больших потерь ВСУ находится в ярости

Экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинский президент Владимир Зеленский находится в состоянии ярости из-за больших потерь и низкого боевого духа в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом Макгрегор сказал в интервью YouTube-каналу London Real.

Американский офицер считает, что украинские войска пребывают в отчаянии и даже находятся на грани распада. По мнению Макгрегора, боевой дух ВСУ «слаб как никогда». Он назвал «чудовищным» уровень потерь украинской армии.

Этим, на взгляд Макгрегора, и вызвано разочарование, которое видно у Зеленского. Бывший советник Пентагона заявил, что украинский президент «разъярен, зол, обескуражен».

Макгрегор подчеркнул, что Украина находится на «искусственном жизнеобеспечении» и существует только благодаря финансовой помощи Вашингтона. Он призвал положить этому конец и приступить к началу мирных переговоров.

Ранее Макгрегор заявил, что российские Вооруженные силы уничтожат летом последние резервы украинской армии под Харьковом.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук оценил шансы ВСУ после передачи истребителей F-16, сообщили «Известия».