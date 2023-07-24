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ООН отреагировала на новую атаку беспилотников на Москву

ООН призвала стороны конфликта избегать эскалации после атаки БПЛА на Москву и Крым

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак раскритиковал атаку беспилотников на Москву, совершенную в ночь на 24 июля. Его слова передает РИА Новости.

«Мы хотим, чтобы все стороны избегали любых действий, которые вели бы к дальнейшей эскалации конфликта», — заявил Хак.

Он также призвал всех участников конфликта позаботиться о том, чтобы подобных ЧП больше не случалось.

Представитель Организации Объединенных Наций также отметил, что атака, в результате которой погиб военный корреспондент Ростислав Журавлев, подвергается жесткой критике и осуждению.

«Мы выступаем против любых нападений на представителей прессы», — подытожил он.

В ночь на 24 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об ударе беспилотников по двум нежилым зданиям, в результате произошедшего никто не пострадал. Его слова приводит «Москва 24».

В свою очередь, МИД России предупредил, что РФ оставит за собой право жесткого ответа на атаку БПЛА на Москву.

Ранее военный историк Кнутов увидел в атаке БПЛА на Москву и Крым «израильский след».

Все новости на тему:
Атака беспилотников на Москву
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