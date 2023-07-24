Ракета Северной Кореи упала вне исключительной экономической зоны Японии

Источники в правительстве Японии сообщили NHK, что запущенная ранее ракета Северной Кореи, вероятно, упала вне исключительной экономической зоны Японии.

До этого в офисе премьер-министра Японии Фумио Кисиды заявили в Twitter, что Северная Корея произвела пуск, предположительно, баллистической ракеты. Источники в японском правительстве затем сообщили агентству Kyodo, что Северная Корея могла запустить несколько баллистических ракет.

14 июля северокорейский постпред при Организации Объединенных Наций (ООН) Ким Сон заявлял на заседании Совбеза ООН, что США пытаются разместить ядерное оружие на Корейском полуострове, направляя ядерную подводную лодку в Южную Корею. Он также обвинил США в провокационной шпионской деятельности.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.