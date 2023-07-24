Попытки украинских боевиков прорвать российскую линию обороны приводят к существенным потерям со стороны ВСУ. Об этом пишет журнал Military Watch.

«За второй месяц крупных наступлений на российские позиции украинские военные понесли значительные потери на нескольких направлениях», — уточнили в статье.

Издание обратило внимание, что киевские власти отправляют на передовую еще неопытных, едва обученных призывников. В итоге продолжительность их жизни на некоторых участках фронта не превышает четыре часа. По мнению военного аналитика, речь идет не только о солдатах ВСУ, но и о западных наемниках, которые приехали воевать на Украину.

24 июля в Минобороны России рассказали о потерях ВСУ на двух направлениях.

До этого военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук оценил шансы ВСУ после передачи истребителей F-16, сообщили «Известия».

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.