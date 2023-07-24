В ФРГ сообщили о закупке Украиной топлива из российской нефти

Украина импортирует для нужд своей армии большие объемы дизельного топлива, произведенного в Венгрии и Турции из российской нефти. Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на данные украинской таможни.

По данным издания, Украина увеличила количество импортируемой нефти от венгерской компании MOL и турецких поставщиков. Венгерский поставщик за последние полгода удвоил экспорт украинским клиентам.

MOL предоставлено специальное разрешение Европейского союза на использование на своих нефтеперерабатывающих заводах нефти из России. Другие компании, которые не прибегают к российской нефти, сейчас теряют долю на украинском рынке.

Согласно информации Handelsblatt, венгерский MOL получает российскую нефть, и военная техника ВСУ теперь заправляется топливо, которые производится из этого сырья.

В январе этого года в СМИ появилась информация о том, что поставка топлива для украинских танков осуществляется через цепочку фирм-посредников с болгарского завода «Лукойла».

На фоне этих слухов председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил думским комитетам по безопасности и противодействию коррупции, а также по энергетике изучить информацию о поставках ВСУ топлива, произведенного на НПЗ компании «Лукойл».

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.