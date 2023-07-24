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Минобороны России сообщило об атаке 17 беспилотников ВСУ за сутки на Крым

Минобороны: войска РФ ночью пресекли атаку 17 украинских беспилотников по объектам Крыма

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Министерство обороны России сообщило, что российские войска в течение ночи 24 июля пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществить террористическую атаку 17 беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Крыма.

По данным ведомства, 14 украинских дронов были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, из которых 11 БПЛА потерпели крушение в акватории Черного моря и еще три упали на территории полуострова.

Оставшиеся три беспилотника были уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны.

«В результате пресеченной террористической атаки пострадавших нет», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Утром 24 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в небе над Крымом российские системы противовоздушной обороны сбили украинские беспилотники. Несколько других военных дронов противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Всего атаку совершали 11 БПЛА.

Снаряды попали в склад боеприпасов в Джанкойском районе около поселка Вольный. Обломки БПЛА повредили частный дом в Кировском районе.

В связи с ЧП Аксенов распорядился о приостановке движения по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе ДжанкойСимферополь в целях безопасности. Также глава региона распорядился эвакуировать население близлежащих поселков.

Ранее на Украине предложили наградить причастных к теракту на Крымском мосту.

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